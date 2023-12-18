General Motors показали розкішного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото) — Finance.ua
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General Motors показали розкішного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)

Технології&Авто
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General Motors показали розкішного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)
General Motors показали розкішного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)
Опубліковано перші фото Cadillac Vistiq. Великий сімейний електрокросовер преміум-класу має стати серійним у 2025 році. Про авто розповіли на офіційному сайті General Motors.
Новий Cadillac Vistiq займе нішу між моделями Lyriq і Escalade IQ і стане електричною альтернативою моделі XT6. Основними його конкурентами стануть Tesla Model X і Mercedes EQS SUV. Як і побратими, він побудований на платформі GM Ultium.
General Motors показали розкішного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)
Електромобіль Cadillac Vistiq — це кросовер завдовжки близько 5 метрів із трьома рядами сидінь. Гранований дизайн авто виконаний у традиційному стилі Cadillac.

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У Vistiq високий капот і тоненькі діодні фари, а на місці решітки радіатора розміщена пластикова вставка. Заднє скло зверху прикрите спойлером, а тоненькі ліхтарі нагадують кілі Cadillac 50-х.
Салон і характеристики Cadillac Vistiq поки тримають у секреті — їх розсекретять наступного року. Втім, на фото у авто позначення 600 E4. Такий самий індекс носить повнопривідна версія Cadillac Lyriq із двомоторною 500-сильною установкою та акумуляторною батареєю ємністю 102 кВт∙год.
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За матеріалами:
Фокус
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