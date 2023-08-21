General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото) — Finance.ua

General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото) Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото), Фото: General Motors

Опубліковано офіційні фото Wuling Nebula. Недорогий кросовер надійде в продаж з осені за ціною від 13 700 доларів.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wuling Nebula — бюджетний кросовер С-класу з оригінальним дизайном. У нього вигнутий капот і рельєфні боковини. Широка решітка радіатора поєднується з «двоповерховою» світлодіодною оптикою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами авто можна порівняти з Toyota RAV4 і Mitsubishi Eclipse Cross.

Фото: General Motors

Габарити Wuling Nebula 2023:

довжина — 4610 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1670 мм;

колісна база — 2700 мм.

Салон Wuling Nebula поки не розсекречено, але відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї. Також відомо, що серед доступних для кросовера опцій будуть великий панорамний дах і камери кругового огляду, а 17-дюймові диски стануть стандартними.

Фото: General Motors

Кросовер Wuling Nebula оснастять гібридною установкою, що складається з 2,0-літрової бензинової четвірки на 136 к. с. і електромотора. Привід у авто буде виключно переднім.

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