General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото) — Finance.ua
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General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото)

Технології&Авто
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General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото)
General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото), Фото: General Motors
Опубліковано офіційні фото Wuling Nebula. Недорогий кросовер надійде в продаж з осені за ціною від 13 700 доларів.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Wuling Nebula — бюджетний кросовер С-класу з оригінальним дизайном. У нього вигнутий капот і рельєфні боковини. Широка решітка радіатора поєднується з «двоповерховою» світлодіодною оптикою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами авто можна порівняти з Toyota RAV4 і Mitsubishi Eclipse Cross.
Фото: General Motors
Фото: General Motors

Габарити Wuling Nebula 2023:

  • довжина — 4610 мм;
  • ширина — 1810 мм;
  • висота — 1670 мм;
  • колісна база — 2700 мм.
Салон Wuling Nebula поки не розсекречено, але відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї. Також відомо, що серед доступних для кросовера опцій будуть великий панорамний дах і камери кругового огляду, а 17-дюймові диски стануть стандартними.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Кросовер Wuling Nebula оснастять гібридною установкою, що складається з 2,0-літрової бензинової четвірки на 136 к. с. і електромотора. Привід у авто буде виключно переднім.

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