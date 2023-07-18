General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото) — Finance.ua
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General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)

Технології&Авто
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General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)
General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)
У Китаї показали оновлений седан Buick Regal 2024 модельного року. Автомобіль змінився зовні та отримав розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Спереду з’явилася масивна решітка радіатора. Також були трохи змінені фари, які отримали нову графіку.

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Задня частина була оновлена лише незначно. Задні ліхтарі отримали нову графіку.
Ще однією особливістю Buick Regal 2024 модельного року є новий логотип бренду. Його можна помітити на передньому бампері, на багажнику та в інтер'єрі.
General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)
Інтер'єр седана залишився без змін. До списку оснащення увійдуть нові системи безпеки, які раніше не були доступні для моделі.
General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)
Buick Regal запропонують з 1,5- або 2,0-літровими бензиновими двигунами. Вони працюють у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
Оновлений седан вийде на китайський ринок уже найближчими місяцями. Основними конкурентами новинки стануть Ford Mondeo та Volkswagen Passat.
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За матеріалами:
Фокус
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