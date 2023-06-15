General Motors не хоче відмовлятися від машин з ДВЗ — Finance.ua

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General Motors не хоче відмовлятися від машин з ДВЗ

Технології&Авто
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General Motors не хоче відмовлятися від машин з ДВЗ
General Motors не хоче відмовлятися від машин з ДВЗ
Автовиробник General Motors заявив про те, що випуск вантажівок з ДВЗ триватиме ще протягом 10 років.
Таким чином, компанія отримає десятки мільярдів додаткового прибутку до того, як повністю відмовиться від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
GM у листопаді 2021 року заявила, що до 2035 року перейде на повністю електричні моделі. Проте бренд ніколи не говорив про терміни припинення виробництва позашляховиків та вантажівок на ДВЗ. Експерти припускали, що це станеться до 2035 року.
Зазначається, що завдяки тривалому випуску автомобілів з ДВЗ компанія зможе заробити за весь період, що залишився, близько 50 мільярдів доларів. Відомо, що нещодавно автовиробник інвестував три мільярди у модернізацію своїх заводів.

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За матеріалами:
mmr.ua
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