General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів — Finance.ua
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General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів

Фондовий ринок
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General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів
General Motors інвестує понад $1 млрд у заводи з випуску пікапів
Американський автовиробник General Motors Co. планує інвестувати $1 млрд у переобладнання двох заводів у штаті Мічиган для виробництва потужних пікапів наступного покоління.
Як йдеться в повідомленні компанії, складальна фабрика Flint Assembly, із четвертого кварталу цього року, отримає інвестиції в розмірі $788 млн, завод Flint Metal Center — $233 млн.
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GM оголосила, що з 2035 року продаватиме виключно автомобілі на електроприводі.
Незважаючи на це, попит на її пікапи з двигунами внутрішнього згоряння, включно з моделями Chevrolet Silverado і GMC Sierra, залишається високим, зазначає CNBC. Минулого року продаж таких автомобілів зріс на 38% - майже до 288 тис.
За останні три місяці капіталізація компанії скоротилася на 16,4%, до $47,65 млрд, тоді як індекс S&P 500 за цей період додав 6,2%.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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