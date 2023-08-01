General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото) — Finance.ua
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General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)

Технології&Авто
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General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)
General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)
Електричний кросовер MG сягає менш ніж 3,4 м у довжину. Авто оснащене 68-сильним мотором, а його запас ходу перевищує 300 км.
Опубліковано патентні зображення нового електрокросовера MG. Компактна модель вийде на ринок у 2025 році. Про це повідомляє сайт Autocar.
Новий MG виявився знайомим, адже, по суті, це новий Baojun Yep. У цьому немає нічого дивного, оскільки концерн SAIC, якому належить MG, також є і співвласником китайського бренду Baojun поряд з General Motors. Деякі моделі Baojun вже поставляються на експорт під маркою MG.
Від Baojun Yep електромобіль MG нічим не відрізняється. Компактний кросовер стане «зеленою» альтернативою порівнянному за розмірами Suzuki Jimy (у якого незабаром також з’явиться електрична версія).
General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)

Габарити Baojun Yep 2023:

  • довжина — 3385 мм;
  • ширина — 1685 мм;
  • висота — 1721 мм;
  • колісна база — 2110 мм.
У чотиримісному салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, а в базовому оснащенні є камера заднього виду і підігрів сидінь. Топова версія отримала паркувальний автопілот, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, технології автоматичного гальмування, контролю смуги і «сліпих» зон. Серед опцій є оригінальний дисплей на задніх дверях.
General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)
Електромобіль Baojun Yep дебютував у 68-сильній задньопривідній версії, здатній розвинути 100 км/год. Пізніше з’явиться двомоторний варіант із повним приводом. Акумуляторна батарея на 28,1 кВт∙год забезпечує запас ходу в 303 км. Ціна стартує з $11 300.
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За матеріалами:
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