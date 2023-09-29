Geely випустить великий сімейний седан (фото) — Finance.ua

Geely випустить великий сімейний седан (фото) Сьогодні 23:04 — Технології&Авто

Geely випустить великий сімейний седан (фото)

Опубліковано перші зображення нового Geely Preface L. Бюджетний седан D-класу пройшов ґрунтовну модернізацію і після презентації в жовтні надійде в продаж за ціною від 140 000 юанів ($19 200). Про це повідомляє сайт Autohome.

Дизайн Geely Preface L став виразнішим. Седан отримав широку «пащу» решітки радіатора та тоненькі світлодіодні фари, а ззаду привертають на себе увагу ліхтарі на всю ширину кузова. Зміни дещо збільшили розміри авто.

Габарити Geely Preface L 2023:

довжина — 4825 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2800 мм.

Салон Geely Preface L зазнав набагато більших змін. Тут замінено кермо, передню панель, центральну консоль і віртуальний щиток приладів, а тачскрін мультимедіа став більшим. Оснащення включає електропривод сидінь і камери кругового огляду.

Седан Geely Preface L побудований на платформі CMA від Volvo XC40. У шведського кросовера запозичать і економічну гібридну установку, що складається з 1,5-літрового 163-сильного бензинового турбодвигуна і електромотора. Її сумарна віддача становитиме близько 250 к. с.

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