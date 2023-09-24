Geely представили бюджетний електрокросовер (фото) — Finance.ua

Geely представили бюджетний електрокросовер (фото) Сьогодні 01:19 — Технології&Авто

Geely представили бюджетний електрокросовер (фото), Фото: Weibo

У Китаї надійшов у продаж новий бюджетний електрокросовер Geely Panda Knight. Новинка отримала стильний дизайн і підтримку швидкої зарядки.

Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Geely Panda Knight є позашляховою версією компактного електромобіля. Вона відрізняється зміненим дизайном і безліччю поліпшень.

На вибір доступні три кольори кузова: білий, пісочний і зелений. Також можна обрати один із двох відтінків інтер'єру — зелений або білий.

Фото: Weibo

Geely Panda Knight отримав 14-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву. Зовні є сходи для підйому на дах авто.

Габарити Geely Panda Knight:

довжина — 3 135 мм;

ширина — 1 565 мм;

висота — 1 655 мм;

колісна база — 2 015 мм.

В інтер'єрі розташовані 9,2-дюймова панель приладів і 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. До списку оснащення входять підтримка підключення через Bluetooth, кондиціонер із дистанційним керуванням, ABS і система управління акумулятором. Об'єм багажника становить 800 літрів зі складеним заднім рядом сидінь.

Фото: Weibo

Geely Panda Knight оснащений електромотором потужністю 41 к.с. і 110 Нм крутного моменту. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 17,03 кВт⋅год.

Запас ходу становить до 200 км на одному заряді. Також електрокросовер може заряджатися з 30% до 80% всього за 30 хвилин.

Спершу Geely Panda Knight буде доступний зі знижкою за ціною 49 900 юанів (6 860 доларів). Пізніше модель подорожчає до 53 900 юанів (7 410 доларів).

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