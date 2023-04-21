Geely представила новий гібридний кросовер без решітки радіатора (фото) — Finance.ua

Geely представила новий гібридний кросовер без решітки радіатора (фото) Сьогодні 23:19

Geely представила новий гібридний кросовер без решітки радіатора (фото)

Компанія Geely представила на автосалоні у Шанхаї новий гібридний кросовер Galaxy L7. Він має оригінальний, не схожий на інші моделі бренду дизайн, і потужний мотор, що дозволяє розігнатися до 100 км/год за 6,9 секунди.

Футуристичний вигляд Geely Galaxy L7 виконаний у новій фірмовій стилістиці Galaxy Light. Через те, що звичних ґратів радіатора немає, за охолодження ДВЗ відповідають спеціальні прорізи біля основних фар.

В основі кросовера лежить нова платформа E-CMA, однією з переваг якої стала високоефективна система охолодження. Суть у тому, що навіть якби у L7 була радіаторна решітка, її площу можна було б скоротити відразу на третину.

За габаритами Galaxy L7 на 70 мм коротше (4700 мм), на 10 мм ширше (1905 мм) і на 4 мм нижче (1685 мм) флагмана Monjaro, а під капотом у нього встановлено 1,5-літровий бензиновий двигун BHE15-BFZ потужністю 163 к.с. ДВЗ працює у поєднанні з електромотором та трансмісією DHT Pro. Сумарна віддача установки становить 390 кінських сил.

Продажі Geely Galaxy L7 на китайському ринку розпочнуться вже в другому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, компанія Geely повернулась в Україну з кросовером Atlas Pro. Автомобіль пропонується з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 177 к.с.. Ціни на новинку стартують від 847 300 грн.

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