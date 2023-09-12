Geely представила новий електричний седан дешевше 17 тисяч доларів (Фото) — Finance.ua

Geely представила новий електричний седан дешевше 17 тисяч доларів (Фото) Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Geely представила новий електричний седан дешевше 17 тисяч доларів (Фото)

Китайський автогігант Geely випустив на домашній ринок оновлений бюджетний седан Geely Geometry G6 2024. Новинка створена на повністю електричній платформі і буде доступна у чотирьох комплектаціях за ціною від 119 800 юанів, що менше 17 тисяч доларів США за поточним курсом.

Geely Geometry G6 2024 модельного року зазнав невеликого фейсліфтингу порівняно з модифікацією 2022 року. З глобальних змін — поява нового двигуна потужністю 100 кВт (136 к.с.) та встановлення акумулятора з безмодульною конструкцією.

У салоні встановили триспицеве кермо, 10,2-дюймову цифрову панель приладів і сенсорний екран медіасистеми діагоналлю 10,2 або 14,6 дюйма, яка працює під управлінням операційної системи HarmonyOS від Huawei та підтримує голосове управління. Салон має п’ятимісну конфігурацію, а сидіння обтягнуті штучною шкірою із простроченням. У топовому виконанні модель отримає систему автономного водіння другого рівня з адаптивним круїз-контролем, автоматичним екстреним гальмуванням та функцією розпізнавання дорожніх знаків.

Потужність силової установки залежно від комплектації становить 100 кВт (136 к.с.) та 180 Нм або 150 кВт (204 кс.) та 310 Нм крутного моменту. У першому випадку максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год, у другому вона досягає 165 км/год. Запас ходу коливатиметься від 410 до 500 км.

Нагадаємо, компанія Geely повернулася на український ринок з кросовером.

MMR За матеріалами:

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