Geely представила електромобіль вартістю менше 6 тисяч доларів (фото) — Finance.ua
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Geely представила електромобіль вартістю менше 6 тисяч доларів (фото)

Технології&Авто
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Geely представила електромобіль вартістю менше 6 тисяч доларів (фото)
Geely представила електромобіль вартістю менше 6 тисяч доларів (фото)
В Китаї відбулась офіційна презентація нового електромобіля від Geely. Новинка отримала назву Panda Mini. Цей бюджетний електромобіль надійде у продаж на початку 2023 року.
Електромобіль Geely Panda Mini конкуруватиме з такими китайськими моделями, як Chery QQ і Wuling HongGuang Mini EV. Мініатюрний хетчбек можна порівняти з конкурентами за габаритами. Наразі це найкомпактніша модель китайської марки.
Довжина електрокара становить 3065 мм, ширина — 1522 мм, висота — 1610 мм, колісна база — 2015 мм. Маса електромобіля становить 715 кг.
Рушійною силою Geely Panda Mini є електричний двигун продуктивністю 41 кінська сила. Невелика літій-залізофосфатна батарея забезпечує запас ходу до 150 кілометрів.
Ціни на електрокар варіюватимуться від 40 000 до 50 000 юанів, тобто усього 5700–7200 доларів за актуальним курсом.
Нагадаємо, українці активно купують вживані електромобілі з Китаю. Тому невдовзі Geely Panda Mini може з’явитися і в Україні.
Зазначимо, в Україні мито й ПДВ для електромобілів залишаються нульовими, а акциз — мінімальним (не більше 100-120 євро). Крім того, при реєстрації електроавто скасовано збір у Пенсійний фонд.
За матеріалами:
Ampercar
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