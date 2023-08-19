Geely показали потужний електрокросовер з футуристичним дизайном (фото) — Finance.ua

Geely показали потужний електрокросовер з футуристичним дизайном (фото) Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Geely показали потужний електрокросовер з футуристичним дизайном (фото), Фото: MIIT China

У Китаї показали новий електрокросовер Jiyue 01 від Geely і Baidu. Новинка отримала стильний дизайн та інноваційні технології.

Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю розсекретило електрокросовер Jiyue 01. Це буде флагманська модель нового спільного бренду Geely та Baidu.

Габарити Jiyue 01:

довжина — 4853 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1611 мм;

колісна база — 3000 мм.

Покупці можуть обрати три варіанти колісних дисків. Вони доступні в діаметрі від 19 до 21 дюйма.

Фото: MIIT China

Jiyue 01 заснований на платформі Geely SEA. Новинка буде доступна в декількох версіях з одним або двома електромоторами.

Модифікація з одним електромотором отримає потужність 272 к.с., а з двома електромоторами — 544 к.с. Запас ходу топових версій становитиме близько 600 км на одному заряді.

Jiyue 01 оснастять 31 датчиком, включно з двома лідарами та кількома 8-мегапіксельними камерами. Вони поєднуються з системою Baidu Apollo на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8295.

Вартість електрокросовера залишається невідомою. У Китаї модель надійде в продаж у четвертому кварталі цього року.

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