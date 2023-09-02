Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото) — Finance.ua
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Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото)

Технології&Авто
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Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото)
Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото)
У Китаї представили компактний електрокросовер Panda Knight від Geely. Новинка отримала дизайн у стилі Ford Bronco. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Panda Knight отримав стильний дизайн із двома круглими фарами спереду. Також на кузові є різні акценти жовтого кольору.
Ззаду розміщені квадратні ліхтарі. Під ними знаходиться масивний пластиковий бампер.

Габарити Panda Knight:

  • довжина — 3135 мм;
  • ширина — 1565 мм;
  • висота — 1655 мм;
  • колісна база — 2015 мм.
Багажник електрокросовера має об'єм 800 літрів зі складеним заднім рядом сидінь. За словами Geely, в нього вміщаються дві 28-дюймові та дві 20-дюймові валізи.
Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото)
В інтер'єрі присутнє оздоблення зі штучної шкіри та тканини з шаром пінопласту. Також всередині можна знайти 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 9,2-дюймову панель приладів.
Panda Knight оснащений синхронним двигуном з постійними магнітами потужністю 41 к.с. і 110 Нм крутного моменту. Він живиться від літій-залізо-фосфатної батареї Gotion і може проїхати до 200 км на одному заряді.
Geely показали найдешевший електрокросовер у світі (фото)
Електрокросовер підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю 22 кВт. Зарядити акумулятор від 30% до 80% можна всього за пів години.
Panda Knight надійде в продаж у Китаї вже в першій половині вересня. Очікується, що початкова вартість новинки становитиме менше ніж 36 000 юанів (5000 доларів).
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