Geely купила 7,6% акцій Aston Martin — Finance.ua
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Geely купила 7,6% акцій Aston Martin

Фондовий ринок
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Geely купила 7,6% акцій Aston Martin
Geely купила 7,6% акцій Aston Martin
Раніше в цьому році Aston Martin Lagonda відхилив пропозицію Geely і InvestIndustrial про інвестиції в акціонерний капітал, заявивши, що «немає підстав для подальшого обговорення».
У той час 109-річна марка спортивних автомобілів стверджувала, що запропонована угода не є «привабливим варіантом фінансування або можливістю створення вартості для існуючих акціонерів». Проте, мабуть, були подальші дискусії, та політичні обставини, тому що ситуація повернулася на 180 градусів.
Зараз компанія Geely опублікувала прес-реліз, в якому повідомляється, що вона досягла угоди з Aston Martin. Найбільша приватна автомобільна технологічна група Китаю уклала угоду з Aston Martin Lagonda про купівлю 7,6% акцій британського бренду за неназвану суму.
Geely контролює величезну кількість автовиробників, включаючи Volvo , Lotus, Polestar, Proton і London Electric Vehicle Company (LEVC), а також новачків, таких як Lynk & Co, Zeekr і Geometry. Варто також зазначити, що засновник і голова правління Geely Лі Шуфу має 9,7% акцій у Mercedes-Benz Group через Tenaciou3 Prospect Investment Limited.
Співпраця між Geely і Aston Martin відбулася лише через кілька місяців після того, як британський бренд представив оновлений логотип і новий девіз. Його перша електрична модель запланована на 2025 рік, а всі продукти будуть електрифіковані до 2026 року.
За матеріалами:
Телеканал 24
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