Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра — Finance.ua

Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра Вчора 17:02 — Валюта

Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра

Під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса пояснив, що відбувається з гривнею. А також розповів, як підготуватися до прийдешньої зими.

До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.

«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса.

За його словами, якби у нас зараз не було війни, якби не сталося 24 лютого, ми б усе одно обговорювали падіння гривні.

«Долар цього року посилюється відносно всіх валют у світі. Наприклад, це стосується японської єни, яка втратила майже 20% з початку року. Наші 30% мають доволі цікавий вигляд на цьому тлі», — сказав експерт.

Він звернув увагу, що те, що відбувається, в глобальному контексті є рівномірним послабленням гривні.

«Зовнішній фон такий самий, як те, що відбувається у нас всередині країни з валютою. Поки що у нас не накладається один фактор на інший. Вони могли би посилювати один одного. Наразі цифра 40 є супероптимістичною, враховуючи, що відбувається. Якщо ми згадаємо, що було 2014 року, то девальвація з 27 до 40 — узагалі ні про що. Гривню насправді потрібно девальвувати, щоб якось зберігати паритет з валютами країн, що розвиваються», — наголосив Сергій Фурса.

Зробити якийсь вірогідний прогноз, що буде далі, наразі ніхто не може, каже експерт, але у всіх фахівців є базове розуміння, що тиск зберігатиметься.

«Гривня буде під тиском. Завдання Нацбанку — зробити так, щоб швидкість була мінімальної. НБУ не зможе зупинити подальшу девальвацію гривні в довгостроковій перспективі. Після перестановки курсу на 36,6, потрібно там зафіксуватися і розтягти в часі той момент, коли доведеться наново бачити девальвацію», — зазначив він.

За словами Фурси, наше майбутнє досить зрозуміле, питання лише в тому, як швидко ми туди рухатимемося: «З точки зору війни зрозуміло, що Україна буде, який би курс гривні не був на кінець війни».

Він також звернув увагу, що шок девальвації Україна вже переживала тричі, 2014 рік, коли росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, — дуже показова історія.

«Зараз війна набагато масштабніша, а ефект набагато менший. Але розтягнутість у часі „видоює“ українську економіку, резерви Національного банку», — сказав експерт.

Сергій Фурса зазначив, що прийдешня зима буде складною, а також дав універсальну пораду для всіх: «Купіть светр».

«Це та зима, яка буде важкою. Треба по-філософськи це сприймати. У светрах ходять британці, у них удома холодно, вони опалюють тільки окремі кімнати. Там, якщо у квартирі 15 градусів, — це нормально. Нічого смертельного не станеться, хоча зима буде важкою. Якщо вас випускають з країни, їдьте в Таїланд і зимуйте там. Якщо ні, то сприймайте це по-філософськи та не забувайте, що в окопах холодніше», — резюмував він.

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