Фунт стерлінгів і євро зросли до нових тижневих максимумів: причини — Finance.ua
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Фунт стерлінгів і євро зросли до нових тижневих максимумів: причини

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У п’ятницю фунт стерлінгів і євро зросли до нових тижневих максимумів, підтримані кроками Банку Англії щодо заспокоєння ринків і агресивними сигналами Європейського центрального банку.
Про це пише Reuters.
Британська валюта була спрямована до свого найкращого тижня щодо долара США за 2 з половиною роки, оскільки Банк Англії вийшов на борговий ринок для заспокоєння ринків.
«Нові дані про споживчу інфляцію в Німеччині та Нідерландах також нагадали, що робота ЄЦБ, Банку Англії та інших центральних банків ще не завершена, а дані щодо єврозони мають бути опубліковані пізніше в п’ятницю», — пише агентство.
Фунт котирувався на рівні 1,1222 долара на початку азіатської сесії.
Пізніше протягом сесії він ще виріс на 0,12% до 1,11325 долара на 05:22 за Гринвічем, що на шляху до зростання на 2,61% цього тижня, найбільшого показника з березня 2020 року.
Курс євро майже не змінився на рівні 0,98145 долара після попереднього зростання до 0,9844 долара.
Євро на шляху до тижневого зростання на 1,32%, що є найкращим показником за чотири місяці, після відновлення від нового мінімуму за два десятиліття на рівні $0,9528 у понеділок.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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