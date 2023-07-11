Фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму — Finance.ua
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Фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму

Валюта
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Фунт стерлінгів у вівторок зріс до 15-місячного максимуму щодо долара США після того, як дані показали, що зростання зарплати перевищило очікування, що посилило тиск на Банк Англії щодо подальшого підвищення процентних ставок.
Про це пише Reuters.
Зарплата без урахування бонусів за 3 місяці до травня була на 7,3% вищою, ніж роком раніше, свідчать дані Національної статистичної служби Великої Британії.
Економісти, опитані Reuters, прогнозували зростання на 7,1%.
Фунт стерлінгів виріс на 0,3% щодо долара до 1,2899 дол, досягнувши найвищого рівня з 25 квітня минулого року.
Євро подешевшав на 0,1% щодо фунта і коштував 85,43 пенні.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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