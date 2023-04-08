Фрилансери відзначають зростання попиту на свої послуги: скільки заробляють фахівці (інфографіка) — Finance.ua

Фрилансери відзначають зростання попиту на свої послуги: скільки заробляють фахівці (інфографіка) Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Фрилансери відзначають зростання попиту на свої послуги: скільки заробляють фахівці (інфографіка)

Гендерний розрив в оплаті праці у фрилансерів на 19% менший, аніж у звичайних спеціалістів.

Про це свідчать дані дослідження Payoneer , в якому взяли участь понад 2 000 фрилансерів зі 121 країни.

«Під час повномасштабної війни, коли чимало українських спеціалістів втратили постійну зайнятість, фриланс став для багатьох з них рятівним колом. Так само і для українських компаній, які постраждали від російської агресії, позаштатні працівники стали опорою для відновлення та руху уперед», — зазначила Любов Даниліна, генеральна директорка Payoneer в Україні.

Попит на роботу фрилансерів

Майже половина (46%) фрилансерів у всьому світі спостерігають збільшення попиту на свою роботу. Водночас понад половина (55%) фрилансерів взяли собі більше роботи внаслідок підвищення вартості життя.

Після революції у сфері фрилансу, спричиненою пандемією Covid-19, люди почали повною мірою користуватися гнучкістю та можливостями роботи на фрилансі, а малий бізнес усе частіше звертається за їхніми послугами.

Опитування показало, що попит на фрилансерську роботу продовжує зростати, наслідуючи тенденцію, яка спостерігалася на початку пандемії. Попри побоювання глобального економічного спаду, респонденти помічають щораз більший попит з боку компаній, які прагнуть збільшити команди, оскільки вони розвиваються за кордоном.

Так, за минулий рік майже половина (46%) фрилансерів у всьому світі відчули збільшення попиту на їхні послуги з боку глобальних компаній, які їх наймають. Найбільше зріс попит у сферах програмування, маркетингу, проєктного менеджменту та вебдизайну.

Понад половина (55%) фрилансерів взяли собі більше роботи внаслідок підвищення вартості життя. З тої ж причини 41% підвищили свої ставки, а 32% вийшли на нові території.

Інфографіка: Payoneer

Доходи

Якщо говорити про оплату праці, то середня погодинна ставка у Центральній і Східній Європі складає $23 на годину.

А от щодо розриву зарплат жінок і чоловіків у фрилансі, то на кожен долар, зароблений чоловіком, жінка заробляє 92 центи. Водночас це на 19% менше, ніж розрив між чоловіками та жінками на звичайній зайнятості ($1 vs 77 центів).

Зважаючи на це, підприємства, які наймають фрилансерів, мають можливість ще більше вирівняти умови для жінок, запровадивши справедливу оплату праці для своїх позаштатних працівників.

Середня кількість годин роботи

Незважаючи на те, що попит зростає, значна частина фрілансерів, 56%, працюють 30 годин або менше на тиждень. Незалежно від того, чи сталося це за власним бажанням чи вони не отримують достатньо роботи, очевидним у звіті Payoneer є те, що позаштатні працівники дуже задоволені своїм балансом між роботою та особистим життям і їм вдається утримувати себе, незважаючи на те, що працюють вони менше, ніж штатний працівник.

Інфографіка: Payoneer

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