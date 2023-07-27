ФРС США підвищила ключову ставку до найвищого рівня за останні 22 роки — Finance.ua
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ФРС США підвищила ключову ставку до найвищого рівня за останні 22 роки

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ФРС США підвищила ключову ставку до найвищого рівня за останні 22 роки
ФРС США підвищила ключову ставку до найвищого рівня за останні 22 роки
Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками дводенного засідання очікувано підвищила ключову ставку на 25 б.п. — до 5,25 — 5,5%, це найвища ставка за останні 22 роки.
Про це йдеться у заяві ФРС.
«Останні показники вказують на те, що економічна активність зростає помірними темпами. В останні місяці спостерігається значне зростання кількості робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція залишається підвищеною.
Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", — заявили у федеральному комітеті з відкритого ринку.
Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.
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«На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 — 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.
Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", — додали у ФРС.
Рішення стало очікуваним. Усі 106 економістів, опитаних Reuters, прогнозували зростання на 25 б.п.
ФРС почала піднімати ставку в березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла до 5−5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що з підвищенням ще не закінчив.
Наступне засідання щодо ставки відбудеться 19−20 вересня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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