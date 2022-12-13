Французький оператор систем розподілу Enedis розробить майстер-план для розвитку українських електромереж — Finance.ua
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Французький оператор систем розподілу Enedis розробить майстер-план для розвитку українських електромереж

Фондовий ринок
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Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з президенткою Enedis Маріанне Леньо перспективи розвитку енергетики України та українських електромереж.
Про це повідомила пресслужба Міненергетики.
Міністр повідомив, що нещодавно було створено компанію «Українські розподільні мережі» (УРМ) для управління операторами систем передачі, акції яких належать державі.
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«Ми зацікавленні у залученні досвіду та експертизи компанії Enedis для розвитку наших електромереж та вдосконалення управління операторами систем розподілу. Для нас важливо, щоб компанія „УРМ“ з самого початку своєї роботи орієнтувалася на високі стандарти управління операторами, впроваджувала інноваційні технології для підвищення якості та надійності електропостачання, застосовувала сучасні принципи діджиталізації, кібербезпеки та орієнтації на кінцевого споживача», — зазначив міністр.
Герман Галущенко і Маріанне Леньо домовились про спільну роботу над розробкою майстер-плану для розвитку українських електромереж. За словами президентки компанії, створення такого документу потребуватиме декількох місяців.
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Французька компанія готова направити в Україну своїх експертів для обміну досвідом у сфері управління електромережами, зокрема щодо посилення кіберзахисту, цифровізації процесів та підвищення ефективності передачі електричної енергії за рахунок зменшення втрат, а також у сфері взаємодії зі споживачем.
Компанія вже надала три партії обладнання для енергосектору, зокрема генератори, та планує продовжити надавати допомогу українським енергетикам для виконання ремонтних робіт об’єктів енергосектору України після обстрілів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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