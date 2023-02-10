Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото)

Технології&Авто
70
Прикордонникам передали мобільну амбулаторію. Пересувний кабінет на шасі IVECO використовуватимуть для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям.
Як зазначається, велика перевага цього медпункту в тому, що він мобільний і може бути розгорнутий для допомоги пораненим за лічені хвилини.
Для подачі електроенергії та забезпечення температурного режиму його укомплектовано дизель-генератором, засобами обігріву, акумулятором та інвертором.
Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото)
Велика кількість шаф слугує сховищем для медикаментів та медичного приладдя, якими укомплектований комплекс.
«Це забезпечує можливість проводити прийом людей і надавати первинну медичну допомогу», — зазначає Ігор Кіналь, лікар-анестезіолог.
Також забезпечено подачу води задля підтримання гігієни на належному рівні.
Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото)
Зазначається, що передача даного комплексу відбулася у Польщі за сприяння Асоціації добровільних пожежних дружин сусідньої країни. Саме на базі однієї з пожежних частин Польщі медичний персонал Держприкордонслужби України протягом двох діб пройшов навчання щодо ефективного використання даного медпункту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.