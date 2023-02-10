Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото) — Finance.ua

Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото)
Прикордонникам передали мобільну амбулаторію. Пересувний кабінет на шасі IVECO використовуватимуть для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям.
Як зазначається, велика перевага цього медпункту в тому, що він мобільний і може бути розгорнутий для допомоги пораненим за лічені хвилини.
Для подачі електроенергії та забезпечення температурного режиму його укомплектовано дизель-генератором, засобами обігріву, акумулятором та інвертором.
Велика кількість шаф слугує сховищем для медикаментів та медичного приладдя, якими укомплектований комплекс.
«Це забезпечує можливість проводити прийом людей і надавати первинну медичну допомогу», — зазначає Ігор Кіналь, лікар-анестезіолог.
Також забезпечено подачу води задля підтримання гігієни на належному рівні.
Зазначається, що передача даного комплексу відбулася у Польщі за сприяння Асоціації добровільних пожежних дружин сусідньої країни. Саме на базі однієї з пожежних частин Польщі медичний персонал Держприкордонслужби України протягом двох діб пройшов навчання щодо ефективного використання даного медпункту.
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