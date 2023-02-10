Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото) — Finance.ua

Французькі пожежники передали українським прикордонникам унікальний автомобіль (фото) Сьогодні 21:28 — Технології&Авто

Прикордонникам передали мобільну амбулаторію. Пересувний кабінет на шасі IVECO використовуватимуть для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям.

Як зазначається, велика перевага цього медпункту в тому, що він мобільний і може бути розгорнутий для допомоги пораненим за лічені хвилини.

Для подачі електроенергії та забезпечення температурного режиму його укомплектовано дизель-генератором, засобами обігріву, акумулятором та інвертором.

Велика кількість шаф слугує сховищем для медикаментів та медичного приладдя, якими укомплектований комплекс.

«Це забезпечує можливість проводити прийом людей і надавати первинну медичну допомогу», — зазначає Ігор Кіналь, лікар-анестезіолог.

Також забезпечено подачу води задля підтримання гігієни на належному рівні.

Зазначається, що передача даного комплексу відбулася у Польщі за сприяння Асоціації добровільних пожежних дружин сусідньої країни. Саме на базі однієї з пожежних частин Польщі медичний персонал Держприкордонслужби України протягом двох діб пройшов навчання щодо ефективного використання даного медпункту.

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