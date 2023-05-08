Французька компанія запускатиме туристів у космос — Finance.ua

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Французька компанія запускатиме туристів у космос

Світ
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Французька компанія запускатиме туристів у космос
Французька компанія запускатиме туристів у космос
Французький стартап Zephalto планує запускати туристів в стратосферу на відстань до 25 км від Землі.
Про це повідомляється на сайті стартапу.
Для цих цілей компанія розробляє спеціальний стратостат Celeste.
Планується, що зліт буде здійснюватися з космодрому компанії. Стратостат Celeste буде підніматися зі швидкістю 4 метри на секунду.
Сам політ триватиме загалом шість годин, з яких півтори години — підйом, три години — вино, вечеря та огляд визначних пам’яток, і ще півтори години — спуск на Землю.
Наразі компанія здійснила три пілотовані тестові польоти своєї кулі, хоча жоден з них ще не піднявся на таку висоту, на яку вона зможе підіймати звичайних пасажирів. Спочатку компанія має отримати сертифікат EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки) як комерційний авіаперевізник. Після запуску Zephalto планує здійснювати до 60 польотів на рік.
Фахівці обіцяють супроводжувати туристів протягом всієї подорожі, щоб допомогти зрозуміти, де саме йде політ.
Польоти заплановано розпочати до 2025 року, а на сайті компанії вже приймають заявки на бронювання з депозитом у розмірі $132 000 (€120 000).

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