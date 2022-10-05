Французька Decathlon поновлює роботу в Україні — Finance.ua

Французька Decathlon поновлює роботу в Україні Вчора 17:21 — Фондовий ринок

Французька Decathlon поновлює роботу в Україні

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon відновила роботу свого інтернет-магазину та готує до відкриття магазини у Києві.

Сьомого жовтня відкриються всі магазини мережі у столиці: у торгових центрах Lavina Mall, Проспект та Рітейл Парк Почайна.

Сайт вже приймає замовлення, з 30 вересня доставка здійснюється Новою поштою.

Окрім Києва Decathlon також був в Одесі: він перебував у постраждалому від російського удару ТРЦ Рів’єра, і до відновлення його роботи на півдні не буде відновлюватися в будь-якій іншій локації.

Нагадаємо, з 4 травня магазин на Почайній та інтернет-магазин відновили роботу — як виявилося, тимчасово. У червні Decathlon вже вдруге з початку російського вторгнення припинив роботу в ТРЦ Рітейл Парк Почайна та інтернет-магазину.

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