Французька Decathlon поновлює роботу в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Французька Decathlon поновлює роботу в Україні

Фондовий ринок
268
Французька Decathlon поновлює роботу в Україні
Французька Decathlon поновлює роботу в Україні
Французька мережа спортивних магазинів Decathlon відновила роботу свого інтернет-магазину та готує до відкриття магазини у Києві.
Сьомого жовтня відкриються всі магазини мережі у столиці: у торгових центрах Lavina Mall, Проспект та Рітейл Парк Почайна.
Сайт вже приймає замовлення, з 30 вересня доставка здійснюється Новою поштою.
Окрім Києва Decathlon також був в Одесі: він перебував у постраждалому від російського удару ТРЦ Рів’єра, і до відновлення його роботи на півдні не буде відновлюватися в будь-якій іншій локації.
Нагадаємо, з 4 травня магазин на Почайній та інтернет-магазин відновили роботу — як виявилося, тимчасово. У червні Decathlon вже вдруге з початку російського вторгнення припинив роботу в ТРЦ Рітейл Парк Почайна та інтернет-магазину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.