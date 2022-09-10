Франція змінює умови для українських біженців: що потрібно встигнути зробити — Finance.ua

Франція змінює умови для українських біженців: що потрібно встигнути зробити Вчора 15:34

Процедура повторної реєстрації дозволить знову користуватися вже звичними пільгами та отримувати виплати у Франції, мати в цій країні доступ до медицини, освіти і право на роботу.

За останніми даними Агентства ООН у справах біженців з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого у Франції зареєстрували 96 520 українських біженців. Всім їм потрібно знову пройти реєстрацію.

Українські біженці, які переїхали до Франції через війну і вже отримували раніше тимчасову посвідку на проживання із зазначенням «бенефіціар/одержувач тимчасового захисту», мають відновити цей статус через шість місяців після отримання такого дозволу.

Щоб продовжити посвідку на проживання, біженці повинні звернутися до префектури за місцем проживання. Однак подавати заяву саме в тій префектурі, де було видано перший документ про проживання, необов’язково. Запит необхідно подати у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії.

Також не варто подавати заяву раніше терміну, у префектурі їх просто не розглядатимуть.

Які документи необхідні для повторної реєстрації?

У префектуру за місцем проживання необхідно надати такі документи:

Документи, що підтверджують українське громадянство, а також попередній документ про те, що маєте статус тимчасового захисту;

Підтвердження адреси проживання, датованої на день не старше трьох місяців. Якщо ви не орендуєте квартиру, вам знадобиться Attestation d’hébergement — так зване свідоцтво про проживання;

Будь-який документ, що підтверджує зміну соціального стану під час перебування у Франції, — за наявності (наприклад, трудовий договір, якщо ви вже знайшли роботу в країні).

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