Франція запроваджує нові правила перебування для біженців з України — Finance.ua

Франція запроваджує нові правила перебування для біженців з України Вчора 09:14 — Особисті фінанси

Українські біженці у Франції, які набули статусу тимчасового захисту з позначкою «бенефіціар тимчасового захисту», зобов’язані оновитися в цьому статусі через 6 місяців після отримання дозволу.

Про це повідомляє VisitUkraine.today

Тільки тоді вони зможуть знову отримувати всі належні їм виплати та користуватися пільгами.

Як оновити право на проживання?

Щоб оновити статус захисту у Франції, слід звернутися до префектури департаменту за місцем проживання. Звертатися до префектури, яка видала перший документ на проживання, не обов’язково.

Запит на продовження посвідки на проживання має бути поданий у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення строку його дії. Звертатися раніше ніж за три тижні не варто, тому що префектура просто не розгляне ваш запит.

До місцевих органів влади потрібно взяти із собою такі документи:

документи, що підтверджують ваш громадянський статус і ваше громадянство та стару версію документа про тимчасовий захист;

документальне підтвердження адреси, що має дату, не пізнішу ніж три місяці. Якщо ви орендуєте житло не самі, вам знадобиться Attestation d’hébergement;

документ, що підтверджує зміну вашої соціальної ситуації (наприклад, трудовий договор);

документи на ваших дітей (якщо є).

Як не втратити виплати?

Паралельно з відновленням посвідки на проживання префектура надасть вам форму. Її потім потрібно надіслати електронною поштою або поштовим листом до територіальної дирекції французького Управління імміграції та інтеграції (OFII).

При надсиланні документів звичайною поштою необхідно вказати на конверті Renouvellement ADA Ukraine.

До заповненої форми з датою та підписом слід додати копії нових свідоцтв на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім’ї та копії підтверджувальних документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції (якщо такі були). Неповні досьє опрацьовані не будуть. Якщо ви не відправите вказану форму з підтверджувальними документами до OFII, ваші виплати будуть перервані.

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