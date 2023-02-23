Франція за рік великої війни витратила на прийом українців пів мільярда євро — Finance.ua
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Франція за рік великої війни витратила на прийом українців пів мільярда євро

Казна та Політика
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Франція витратила на прийом та підтримку українців, які опинилися там через війну, вже близько 500 млн євро.
Як повідомляє Le Figaro, такі цифри озвучили у Міністерстві внутрішніх справ.
У відомстві зауважили, що напад росії на Україну спровокував найбільшу для Європи хвилю біженців з часів Другої світової війни.
За період з 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року у Франції прийняли понад 100 тисяч українців, з яких 80% — жінки.
Витрати на прийом та підтримку цих людей складають 490 млн євро, левову частку витрат складає щомісячна соцдопомога (260 млн), компенсації готелям та перевізникам, або оплата за розміщення в санаторіях складає решту суми.
Майже 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах небайдужі французи.
У відомстві не уточнили, скільки з цих 100 тисяч українців досі залишаються у Франції, а скільки повернулися додому після стабілізації лінії фронту. Станом на кінець 2022 року у Франції були зареєстровані майже 66 тисяч переміщених українців.
За матеріалами:
Економічна Правда
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