Франція витрачає близько 51 млрд євро щорічно на боротьбу з бідністю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція витрачає близько 51 млрд євро щорічно на боротьбу з бідністю

Світ
31
Франція витрачає близько 51 млрд євро щорічно на боротьбу з бідністю
Близько 40% населення заморських територій Франції живуть за межею бідності.
Про це йдеться у статті французької газети Le Monde під назвою «Бідність у Франції перестала скорочуватися 20 років тому, і з того часу спостерігається її зростання».

Скільки людей живе у злиднях

У статті йдеться про те, що в континентальній Франції 9 млн людей живуть у злиднях.
Читайте також
Це становить 14,4% населення. Проте з урахуванням заморських територій це число сягає 10 млн.
Населення заморських територій Франції складає близько 2,6 млн. осіб, з яких близько 40% перебувають за межею бідності.
У статті наголошується, що незважаючи на щорічні відрахування близько 51 млрд євро на боротьбу із бідністю та зусилля сотень тисяч добровольців по всій країні, ситуація залишається критичною.
Читайте також
Згідно з даними Національного інституту економічних досліджень та статистики Франції, опублікованими у липні 2024 року, зниження рівня бідності припинилося 20 років тому, і з того часу тільки зростає.
Автори статті пов’язують ситуацію з відсутністю комплексного підходу до боротьби з бідністю.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.