Франція витрачає близько 51 млрд євро щорічно на боротьбу з бідністю — Finance.ua

Франція витрачає близько 51 млрд євро щорічно на боротьбу з бідністю Сьогодні 22:11 — Світ

Франція витрачає близько 51 млрд євро щорічно на боротьбу з бідністю

Близько 40% населення заморських територій Франції живуть за межею бідності.

Про це йдеться у статті французької газети Le Monde під назвою «Бідність у Франції перестала скорочуватися 20 років тому, і з того часу спостерігається її зростання».

Скільки людей живе у злиднях

У статті йдеться про те, що в континентальній Франції 9 млн людей живуть у злиднях.

Це становить 14,4% населення. Проте з урахуванням заморських територій це число сягає 10 млн.

Населення заморських територій Франції складає близько 2,6 млн. осіб, з яких близько 40% перебувають за межею бідності.

У статті наголошується, що незважаючи на щорічні відрахування близько 51 млрд євро на боротьбу із бідністю та зусилля сотень тисяч добровольців по всій країні, ситуація залишається критичною.

Згідно з даними Національного інституту економічних досліджень та статистики Франції, опублікованими у липні 2024 року, зниження рівня бідності припинилося 20 років тому, і з того часу тільки зростає.

Автори статті пов’язують ситуацію з відсутністю комплексного підходу до боротьби з бідністю.

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