Франція та Німеччина запускають швидкісний потяг між столицями — Finance.ua

Франція та Німеччина запускають швидкісний потяг між столицями Сьогодні 03:12 — Фондовий ринок

Франція та Німеччина оголосили про план покращення залізничного сполучення між двома країнами. Планують запустити швидкісний потяг між Парижем та Берліном у 2024 році.

У такий спосіб країни сподіваються зробити поїздки між столицями екологічнішими. Про це йдеться у декларації, оприлюдненій після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Країни «підтримують розгортання маршруту швидкісного поїзда між Парижем і Берліном, а також нічного залізничного сполучення, запланованого на 2024 рік». Наразі подорож між містами потягом займає щонайменше 8 годин.

Французька залізнична компанія SNCF та німецька Deutsche Bahn, які перебувають у державній власності, раніше заявляли, що планують відкрити пряме швидкісне сполучення між столицями країн наприкінці 2023 року.

Залізничний транспорт стає дедалі популярнішим з екологічних міркувань, адже люди прагнуть уникнути перельотів на літаках. Наприклад, нещодавно у Франції заборонили близькомагістральні внутрішні перельоти, якщо маршрутом можна дістатися поїздом за 2,5 години або швидше.

Дешеві залізничні квитки для молоді

Крім того, до наступного літа у Франції та Німеччині планують розробити залізничний квиток для молоді, щоб вони могли дешево подорожувати між двома країнами.

Очікується, що такий квиток стимулюватиме міжєвропейські подорожі та допоможе зменшити викиди вуглекислого газу.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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