Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності — Finance.ua

Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності Сьогодні 09:14 — Енергетика

Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з росією — енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються — безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною.

І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", — заявив заступник міністра Фарід Сафаров.

За словами першого радника Посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга, Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.

Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.