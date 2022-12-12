Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності — Finance.ua
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Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності

Енергетика
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Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з росією — енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються — безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною.
І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", — заявив заступник міністра Фарід Сафаров.
За словами першого радника Посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга, Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.
Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.
За матеріалами:
Економічна Правда
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