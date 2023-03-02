Франція арештувала віллу російського олігарха та заблокувала її продаж — Finance.ua

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Франція арештувала віллу російського олігарха та заблокувала її продаж

Фондовий ринок
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Франція арештувала віллу російського олігарха та заблокувала її продаж
Франція арештувала віллу російського олігарха та заблокувала її продаж
У Франції арештували віллу російського олігарха та заблокували її перепродаж з метою спроби обходу накладених на нього санкцій з боку Євросоюзу.
Про це повідомляє Le Monde.
Вілла вартістю 23 млн євро, що розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра на південному сході Франції, була заарештована на запит магістратів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю (JUNALCO).
Вважається, що будинок належить керівнику Магнітогорського меткомбінату Віктору Рашникову.

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Три об’єкти нерухомості, пов’язані з Рашниковим, на Французькій Рів’єрі були заарештовані після того, як року він потрапив під санкції. Невдовзі після включення олігарха в санкційний пакет керуюча компанія спробувала продати нерухомість.
Всі об’єкти нерухомості належали швейцарській компанії, яка, у свою чергу, була в управлінні панамської фірми. Французький підрозділ фінансової розвідки TRCFIN був повідомлений про продаж вілли, яка сталася невдовзі після вторгнення росії до України.
Сама вілла та виручка від продажу тепер знаходяться в руках Агентства Міністерства юстиції з управління та повернення заарештованих та конфіскованих активів (AGRASC). У разі відповідного рішення суду вони можуть бути остаточно конфісковані урядом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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