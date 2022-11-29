Foxconn підвищила зарплати працівникам на заводі в Китаї через протести — Finance.ua

Foxconn підвищила зарплати працівникам на заводі в Китаї через протести Сьогодні 03:14 — Світ

Foxconn підвищила зарплати працівникам на заводі в Китаї через протести

Тайваньська Foxconn тимчасово підняла зарплати працівникам у китайському Чженчжоу на найбільшому заводі, де збирають iPhone. Зарплата збільшать на $1800 після звільнення 20 000 робітників на тлі протестів. При цьому тим, хто звільнився, виплатили $1400.

Про це повідомило агентство Bloomberg

Foxconn підвищив зарплати діючим співробітникам заводу в Китаї на грудень і січень, щоб зберегти кількість робітників. Підприємство — найбільший у світі виробник останніх моделей iPhone.

Підняття зарплати стосуватиметься тих, хто влаштувався на завод до початку листопада 2022 року.

Як повідомлялося раніше, у листопаді на заводі в Чженчжоу робітники влаштували протести через невиплату понаднормових і жорстких правил карантину через COVID-19.

Компанія вибачилася перед співробітниками, а охочим звільнитися запропонувала $1400 компенсації.

На пропозицію погодилися 20 000 осіб із 200 000 загального штату, розповіло джерело Reuters.

За його словами, це новачки, набрані після значних «ковідних» звільнень, які поки що не приступили до роботи на виробництві.

Заворушення на заводі у Чженчжоу, ймовірно, призведуть до скорочення виробництва майже на 6 млн одиниць iPhone Pro цього року, пише Bloomberg з посиланням на джерело на виробництві. За словами джерела, ситуація на заводі залишається нестабільною. Багато залежатиме від того, як швидко Foxconn зможе повернути людей на збиральні конвеєри.

У середині листопада аналітики Morgan Stanley скоротили оцінку випуску iPhone Pro у поточному кварталі на 6 млн штук. За найгіршого сценарію, Foxconn ризикує втратити до 36% виручки від iPhone, або 20% від загальної за квартал.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Bloomberg повідомляв, що співробітники масово залишають завод у Чженчжоу на тлі введення карантину через спалах CОVID-19. Після цього керівництво підприємства й місцева влада пообіцяли збільшити заробітну плату та поліпшити умови праці.

Foxconn розпочав нову кампанію з набору персоналу, в результаті якої набрали понад 100 000 осіб. Спочатку новим співробітникам обіцяли заплатити премію в розмірі 3000 юанів (близько $420), якщо вони пропрацюють 30 днів, і ще стільки через 60 днів. Протест на заводі спалахнув, коли працівникам повідомили, що виплати буде відкладено на наступний рік: причому першу заплатять 15 березня, а другу — у травні.

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