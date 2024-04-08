Ford відкладає випуск нових електромобілів через сповільнення продажів — Finance.ua
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Ford відкладає випуск нових електромобілів через сповільнення продажів

Фондовий ринок
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Ford відкладає випуск нових електромобілів через сповільнення продажів
Ford відкладає випуск нових електромобілів через сповільнення продажів
Ford Motor Co. відкладає випуск нових електропікапів й електропозашляховиків. Замість них автовиробник представить гібриди у всій своїй американській лінійці.
Про це повідомила компанія.
Виробництво нового електричного пікапа, який мав бути побудований на новому заводі в Теннессі, відклали на рік до 2026 року. А великого електричного позашляховика з трьома рядами сидінь — на два роки до 2027 року. Його будуватимуть на заводі компанії в Оквіллі, Онтаріо, недалеко від Торонто.
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Натомість Ford розширює пропозицію гібридних електромобілів. До кінця десятиліття вони планують запропонувати гібридні силові установки для всієї лінійки Ford Blue у Північній Америці.
У компанії кажуть, що в першому кварталі 2024 року продажі електромобілів Ford зросли на 86%, а гібридних — на 42% порівняно з минулим роком.
«Протягом останніх двох років ми прагнемо масштабувати прибутковий бізнес електромобілів, розумно використовуючи капітал, виводячи на ринок газові, гібридні та повністю електричні авто в потрібний час», — сказав Джим Фарлі, президент і генеральний директор компанії Ford.
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The Guardian пише, що відкладення нових автівок відбулося через сповільнення зростання продажів електрокарів у США: до 2,7% у першому кварталі цього року. І це набагато менше торішніх 47%, яке забезпечило рекордні продажі та 7,6% частки ринку. Продаж нових автівок зріс на 5%, але частка ринку електромобілів знизилася до 7,1%.
Однак з січня по березень продажі гібридів зросли на 45%. А плагін-гібридів, які можуть проїхати невелику відстань на акумуляторі, перш ніж запрацює газоелектрична система, — на 34%, згідно з даними Motorintelligence.com.
Як пише TechCrunch, генеральний директор Ford говорив про затримки вже кілька місяців. Минулої осені він відклав заплановані інвестиції на 12 мільярдів доларів. Потім під час телефонного дзвінка в лютому він сказав: «Гібриди будуть відігравати все більш важливу роль у переході нашої галузі і залишаться тут надовго».
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Зміна стратегії Ford, схоже, спрямована на збільшення грошових потоків і короткострокових прибутків, що «видається логічним для компанії такого розміру, особливо в часи невизначеності».
За матеріалами:
Ain.Ua
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