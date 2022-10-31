Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150 — Finance.ua

Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150 Вчора 01:23 — Технології&Авто

Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150

Дилери американського автовиробника Ford повідомили про початок прийому попереднього замовлення на нову модифікацію популярного позашляховика F-150 2023 модельного року, представленого в хардкорному виконанні F-Series Super Duty. Ця версія була показана представниками компанії лише минулого місяця. А ось повноцінний старт її продажів із появою товарних екземплярів відбудеться вже навесні наступного року.

Як раніше вже повідомлялося, новий пікап пропонуватиметься покупцям з одно-, півтора-, а також дворядною кабіною. Залежно від обраної модифікації, довжина кузова варіюється від 5,9 до 6,8 метрів. Також відомо, що в базовому виконанні автомобілю дістанеться 6,8-літровий двигун, продуктивність якого становить 411 «коней», а кс — 603 Н-м. Другий варіант бензомотора має об’єм 7,3 літра, а його потужність дорівнює 436 к.с.

Список дизельних силових установок включає 6,7-літровий агрегат на 482 к.с., крутний момент якого досягає 1422 Н-м. Найбільш продуктивний варіант має такий самий обсяг, але фахівці компанії форсували його до 507 «коней» та 1625 Н-м тяги. Будь-який з представлених двигунів оснащений десятиступінчастим «автоматом».

Під час оновлення виробник частково відкоригував зовнішній вигляд пікапа, а також оснастив його цифровою «приборкою» з екраном на 12 дюймів та системою мультимедіа, що має тачскрин діагоналлю від 8 до 12 дюймів. Щодо вартості автомобіля, то базовий варіант оцінений виробником у 43 970 доларів. Покупці зможуть отримати свої пікапи вже навесні наступного року.

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