Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео) — Finance.ua

Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео) 11.09.2023, 00:12 — Технології&Авто

Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео), Фото: Ford

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E отримав нову спортивну версію Rally. Вона надійде в продаж з початку 2024 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Призначення кросовера випливає з його назви: він створений для швидкісних поїздок бездоріжжям. Електрокар отримав силову установку від Ford Mustang Mach-E GT на 487 к. с. і 880 Нм. Розгін до 100 км/год займає менше 4 с.

Акумуляторна батарея ємністю 91 кВт∙год забезпечує запас ходу приблизно в 400 км. Вона підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт.

Фото: Ford

Для бездоріжжя кліренс Ford Mustang Mach-E Rally збільшили на 20 мм (до 167 мм), а також встановили посилені пружини підвіски і амортизатори. За уповільнення відповідають гальма Brembo діаметром 385 мм. Крім того, встановлено бризковики, 19-дюймові позашляхові шини Michelin CrossClimate2 на білих дисках у ралійному стилі та посилено захист днища.

Від стандартного Ford Mustang Mach-E версія Rally відрізняється зміненим дизайном передньої частини, обвісом, додатковою оптикою і спойлером на даху. У салоні з’явилися спортивні сидіння, а оздоблення розбавляють білі вставки.

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