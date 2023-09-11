Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео) — Finance.ua
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Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео)

Технології&Авто
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Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео)
Ford презентував екстремальний електрокросовер для бездоріжжя (відео), Фото: Ford
Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E отримав нову спортивну версію Rally. Вона надійде в продаж з початку 2024 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Призначення кросовера випливає з його назви: він створений для швидкісних поїздок бездоріжжям. Електрокар отримав силову установку від Ford Mustang Mach-E GT на 487 к. с. і 880 Нм. Розгін до 100 км/год займає менше 4 с.
Акумуляторна батарея ємністю 91 кВт∙год забезпечує запас ходу приблизно в 400 км. Вона підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт.
Фото: Ford
Фото: Ford
Для бездоріжжя кліренс Ford Mustang Mach-E Rally збільшили на 20 мм (до 167 мм), а також встановили посилені пружини підвіски і амортизатори. За уповільнення відповідають гальма Brembo діаметром 385 мм. Крім того, встановлено бризковики, 19-дюймові позашляхові шини Michelin CrossClimate2 на білих дисках у ралійному стилі та посилено захист днища.
Від стандартного Ford Mustang Mach-E версія Rally відрізняється зміненим дизайном передньої частини, обвісом, додатковою оптикою і спойлером на даху. У салоні з’явилися спортивні сидіння, а оздоблення розбавляють білі вставки.
За матеріалами:
Фокус
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