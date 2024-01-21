Ford представив оновлений кросовер Ford Kuga (фото) — Finance.ua

Ford представив оновлений кросовер Ford Kuga (фото) Сьогодні 01:35 — Фондовий ринок

Ford представив оновлений кросовер Ford Kuga (фото)

Компанія Ford представила новий Ford Kuga 2024 модельного року для європейського ринку. Вперше Kuga отримала посилену комплектацію Active з додатковою пластиковою обшивкою кузова та сріблястими захисними пластинами, які зроблять авто жорсткішим.

Також оновлений кросовер отримав режим руху Trail, який налаштовує реакцію дросельної заслінки та контроль тяги, щоб забезпечити додаткове зчеплення під час руху бездоріжжям.

У салоні Kuga Active отримає обробку з темного дерева на панелі приладів і дверних панелях, а також ексклюзивну оббивку сидінь, що регулюються в 18 напрямках.

Оновлений кросовер перейде на інформаційно-розважальну систему Ford SYNC4 із 13,2-дюймовим сенсорним екраном і 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Центральна консоль була спрощена за рахунок виключення більшості традиційних елементів керування після інтеграції відповідних функцій у збільшений дисплей.

З лінійки двигунів прибрали дизельні агрегати. Базова версія отримала турбований 1,5-літровий двигун EcoBoost потужністю 148 кінських сил та передній привід. Мотор поєднується із 6-ступінчастою МКПП. Також покупцям буде доступний «гібрид» із 2,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Сумарна потужність установки коливатиметься від 177 до 180 к.с. Родзинкою моторної гами стане модернізований гібрид, що підключається, — також з 2,5-літровим двигуном. Тепер його сумарна потужність складає 240 «коней». Останній поєднуватиметься із модернізованою автоматичною трансмісією із розподілом потужності. Завдяки літій-іонному акумулятору ємністю 14,4 кВт·год ця версія зможе проїжджати на електротязі до 69 км.

Ford вже приймає замовлення на Kuga 2024 року в деяких європейських країнах.

Ціна

В Україні актуальна версія кросовера Ford Kuga доступна за ціною від 1 180 089 грн.

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