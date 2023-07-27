Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото) — Finance.ua
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Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)

Технології&Авто
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Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)
Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)
У США надійшов у продаж новий Ford Bronco Sport 2024 модельного року у версії Free Wheeling. Ця модифікація відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті Car and Driver.
Ford Bronco Sport Free Wheeling можна впізнати за темно-сірим кольором кузова з декоративними смугами. Вони пофарбовані в червоний, помаранчевий і жовтий кольори.
Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)
Нові 17-дюймові колісні диски доповнені червоними акцентними елементами. Решітка радіатора пофарбована в сріблястий колір із назвою моделі.
В інтер'єрі з’явилися нові сидіння з червоно-жовтим градієнтом. Також на дверних панелях і на центральній консолі є червоні акцентні елементи.
Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)
Крім цього став доступний і опціональний пакет Black Appearance. Він забарвлює всі світлі елементи екстер'єру та колісні диски в чорний колір.
Пакет Black Appearance недоступний у поєднанні з версією Ford Bronco Sport Free Wheeling. Його можна замовити тільки для кросоверів у модифікації Big Bend.
Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)
Вартість Ford Bronco Sport Free Wheeling становить 35 325 доларів. Пакет Black Appearance доступний за 1750 доларів.
Ford Bronco Sport доступний з 1,5- або 2,0-літровим бензиновим двигуном на вибір потужністю 183 або 248 к.с., відповідно. Усі версії оснащені системою повного приводу.
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