Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото)

Технології&Авто
200
Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото)
Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото)
Компанія Kodiak Robotics створила інноваційне авто з технологіями автономного водіння на базі пікапа Ford F-150. Новинка призначена для військових США. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Ford F-150 від Kodiak Robotics здатний самостійно пересуватися дорогами та бездоріжжям. Завдяки цьому автомобіль можна використовувати для розвідки, спостереження та виконання інших місій з високим ризиком для людей.

Читайте також: Як купити авто зі США

Зовні авто з’явилися модулі DefensePod, які складаються з радара, лідара та камер. Саме вони є «очима» автомобіля і передають усі дані на вбудований комп’ютер.
Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото)
Крім цього інженери налаштували підвіску пікапа. Тепер він здатний впоратися з суворим бездоріжжям.
Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото)
У Kodiak Robotics заявили, що пікап може працювати в районах із поганим сигналом GPS. Також автомобілем можна керувати віддалено.
Цікаво те, що компанія Ford не брала участі в розробці. Пікап обрали через його чудову репутацію.
До речі, власники авто тепер можуть не турбуватися, що не вистачить бензину в дорозі або проб’ють колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.