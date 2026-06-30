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Ford повернув на роботу досвідчених інженерів після того, як ШІ не виправдав сподівань

Технології&Авто
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Ford «все більше покладався на автоматизовані системи контролю якості», проте результати виявилися невтішними
Ford «все більше покладався на автоматизовані системи контролю якості», проте результати виявилися невтішними
Керівництво Ford повідомило, що компанія найняла 350 досвідчених інженерів — дехто з них є колишніми співробітниками, а інші раніше працювали у постачальників. На такий крок пішли після того, як штучний інтелект та автоматизовані системи не змогли забезпечити бажаний рівень якості.

Компанія повернула технічних спеціалістів

За словами операційного директора компанії Кумара Галхотри, Ford «все більше покладався на автоматизовані системи контролю якості», проте результати виявилися невтішними. Тож компанія «повернула технічних спеціалістів», і тепер ці фахівці «виявляють слабкі місця ще до того, як деталь потрапить на заводський конвеєр», пише TechCrunch.
Чарльз Пун, віцепрезидент Ford з інжинірингу автомобільного обладнання, додав: «Ми помилково вважали, що самого лише впровадження штучного інтелекту та завантаження наших вимог до дизайну буде достатньо для створення високоякісного продукту».

Компанія не відмовляється від ШІ

Але це не означає, що Ford повністю відмовляється від своїх планів щодо ШІ. Натомість компанія залучає повернутих на роботу співробітників — яких називають «сивобородими» інженерами — для навчання молодшого персоналу та перепрограмування інструментів ШІ.
Рішення про повторне наймання персоналу виявилося виправданим. Генеральний директор Ford Джим Фарлі зазначив, що це призвело до скорочення витрат на гарантію та відкликання продукції, «що буквально створило для Ford фінансовий попутний вітер у розмірі сотень мільйонів доларів у питанні оптимізації витрат».
Автовиробник також посів перше місце серед основних брендів у початковому опитуванні якості JD Power.
За матеріалами:
dev.ua
ШІРоботаТехнології
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