Ford показав новий сімейний кросовер (фото) — Finance.ua
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Ford показав новий сімейний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Ford показав новий сімейний кросовер (фото)
Ford показав новий сімейний кросовер (фото), Фото: autohome.com.cn
В інтернеті опубліковано фото Ford Edge третього покоління. Кросовер мають презентувати у квітні на автошоу в Шанхаї, а його продажі стартують влітку.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер Ford Edge чекають на великі зміни і вони починаються з дизайну. Зовнішній вигляд став соліднішим і витриманий у дусі нового Mondeo — з широкою решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Боковини втратили рельєф, віконну лінію вигнуто, а дверні ручки тепер висувні. У задніх стійок даху зменшений кут нахилу. Крім того, авто значно збільшилося.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Розміри Ford Edge 2023:
  • довжина — 5000 мм;
  • ширина — 1961 мм;
  • висота — 1773 мм;
  • колісна база — 2950 мм.
Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь. Модель тепер запропонована у семимісному виконанні, причому на другому ряду встановлені два окремі крісла з електроприводом. На передній панелі за прикладом родинного Mondeo встановлений широкий екран. Оснащення включає тризонний клімат-контроль, панорамний дах та проекцію на лобове скло.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Новий Ford Edge 2023 спочатку запропонують з 2,0-літровим 250-сильним бензиновим турбодвигуном, а потім з’явиться 275-сильний гібрид. Бензинового V6 та дизеля, з яким модель пропонували в Європі, більше не буде.
Гібрид Ford Edge зможе розганятися до 100 км/год за 7,1 с і витрачати 6,3 л/100 км. Всі версії отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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