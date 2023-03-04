Ford показав новий сімейний кросовер (фото) — Finance.ua

Ford показав новий сімейний кросовер (фото) 04.03.2023, 00:24 — Технології&Авто

Ford показав новий сімейний кросовер (фото), Фото: autohome.com.cn

В інтернеті опубліковано фото Ford Edge третього покоління. Кросовер мають презентувати у квітні на автошоу в Шанхаї, а його продажі стартують влітку.

Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Ford Edge чекають на великі зміни і вони починаються з дизайну. Зовнішній вигляд став соліднішим і витриманий у дусі нового Mondeo — з широкою решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Боковини втратили рельєф, віконну лінію вигнуто, а дверні ручки тепер висувні. У задніх стійок даху зменшений кут нахилу. Крім того, авто значно збільшилося.

Фото: autohome.com.cn

Розміри Ford Edge 2023:

довжина — 5000 мм;

ширина — 1961 мм;

висота — 1773 мм;

колісна база — 2950 мм.

Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь. Модель тепер запропонована у семимісному виконанні, причому на другому ряду встановлені два окремі крісла з електроприводом. На передній панелі за прикладом родинного Mondeo встановлений широкий екран. Оснащення включає тризонний клімат-контроль, панорамний дах та проекцію на лобове скло.

Фото: autohome.com.cn

Новий Ford Edge 2023 спочатку запропонують з 2,0-літровим 250-сильним бензиновим турбодвигуном, а потім з’явиться 275-сильний гібрид. Бензинового V6 та дизеля, з яким модель пропонували в Європі, більше не буде.

Гібрид Ford Edge зможе розганятися до 100 км/год за 7,1 с і витрачати 6,3 л/100 км. Всі версії отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.

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