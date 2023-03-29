Ford планує випускати пів мільйона електромобілів на рік на новому виробництві — Finance.ua

Ford планує випускати пів мільйона електромобілів на рік на новому виробництві Сьогодні 01:31 — Технології&Авто

Ford планує випускати пів мільйона електромобілів на рік на новому виробництві

Новий завод Ford Motor випускатиме 500 тис. електромобілів на рік після виходу на повну потужність.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Виробничий комплекс BlueOval City будується поряд з Мемфісом (штат Теннессі) та обійдеться Ford та її південнокорейському партнеру — виробнику акумуляторів SK On Co. в 5,6 млрд дол.

Новий завод розпочне роботу у 2025 році та випускатиме вантажні електромобілі нового покоління та акумулятори.

Вже у 2026 році Ford розраховує мати потужності з виробництва 2 млн електромобілів на рік і забезпечити рентабельність по EBIT відповідного сегмента на рівні 8%.

За підсумками 2022 року сегмент електромобілів отримав збиток у розмірі $2,1 млрд. У 2023 році очікується збиток у розмірі $3 млрд.

Економічна Правда За матеріалами:

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