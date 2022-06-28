Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали — Finance.ua
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Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали

Енергетика
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Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали
Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали
23 червня запорізькі ЗМІ поширили інформацію, що російські окупанти розібрали та вивезли сонячну електростанцію «Грін Енерджі Токмак», яка розташована в Запорізькій області біля міста Токмак.
Потужність цієї станції 64 МВт, що робить її третьою найбільшою СЕС в Україні. Цю новину передрукували більшість українських онлайн-медіа. У Запорізькій ОВА спочатку спростували інформацію про пограбунок, але потім підтвердили, що окупанти намагаються «тихо» вивозити майно сонячної електростанції.
Демонтувати таку станцію непросто, каже Олександр Донченко, аналітик Української асоціації відновлюваної енергетики.
«Для цього потрібні не дні, а тижні... Не менш складне завдання транспортування панелей. Потрібне спеціальне обладнання для перевезення. Панелі не можна просто скласти до купи у вантажівки», — розповідає Донченко.
Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали
Forbеs звернувся до співвласника електростанції, спецпредставника міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександра Рєпкіна, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про демонтаж електростанції. Він цю інформацію заперечив.
«Не знаю, хто вигадав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі», — каже він.
Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали
27 лютого росіяни зайшли в Токмак. Сонячна електростанція, яка розташована біля міста і колишнього військового аеродрому, деякий час була на лінії вогню. Станцію, за словами Рєпкіна, було частково зруйновано через обстріли з «Градів» та іншої зброї.
Через руйнування станція втратила близько 20% потужності. Зараз вона працює на потужності близько 40 МВт, каже Рєпкін.
При цьому збитки від руйнувань представник МЗС попередньо оцінює у €8 млн.
За матеріалами:
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