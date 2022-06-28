Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали — Finance.ua

Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали Вчора 13:12 — Енергетика

Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали

23 червня запорізькі ЗМІ поширили інформацію, що російські окупанти розібрали та вивезли сонячну електростанцію «Грін Енерджі Токмак», яка розташована в Запорізькій області біля міста Токмак.

Потужність цієї станції 64 МВт, що робить її третьою найбільшою СЕС в Україні. Цю новину передрукували більшість українських онлайн-медіа. У Запорізькій ОВА спочатку спростували інформацію про пограбунок, але потім підтвердили , що окупанти намагаються «тихо» вивозити майно сонячної електростанції.

Демонтувати таку станцію непросто, каже Олександр Донченко, аналітик Української асоціації відновлюваної енергетики.

«Для цього потрібні не дні, а тижні... Не менш складне завдання транспортування панелей. Потрібне спеціальне обладнання для перевезення. Панелі не можна просто скласти до купи у вантажівки», — розповідає Донченко.

Forbеs звернувся до співвласника електростанції, спецпредставника міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександра Рєпкіна, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про демонтаж електростанції. Він цю інформацію заперечив.

«Не знаю, хто вигадав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі», — каже він.

27 лютого росіяни зайшли в Токмак. Сонячна електростанція, яка розташована біля міста і колишнього військового аеродрому, деякий час була на лінії вогню. Станцію, за словами Рєпкіна, було частково зруйновано через обстріли з «Градів» та іншої зброї.

Через руйнування станція втратила близько 20% потужності. Зараз вона працює на потужності близько 40 МВт, каже Рєпкін.

При цьому збитки від руйнувань представник МЗС попередньо оцінює у €8 млн.

uagolos За матеріалами:

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