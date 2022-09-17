Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол — Finance.ua

Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол Вчора 18:49 — Фондовий ринок

Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол

Американський журнал Forbes оприлюднив рейтинг «50 найдорожчих спортивних команд світу 2022»: 50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштують 222,7 млрд дол. — це на 30% більше, ніж рік тому.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що зростання загальної вартості на 30% — найбільше за останні п’ять років.

При цьому, у рейтингу продовжує своє домінування НФЛ (американський футбол): 30 із 32 команд у топ-50, що становить 60% списку.

Востаннє НФЛ була представлена щонайменше 30 командами в 2014 році. Минулого року їх було 26.

У 2013 році НФЛ мала рекордні 32 команди у топ-50.

Таку домінацію представників американського футболу у Forbes пояснюють новою медіаугодою, яку НФЛ підписала за 112 мільярдів доларів та яка діяти до 2032 року.

Найдорожчі спортивні клуби

У 2022 році рейтинг очолив саме провідний клуб американської футбольної ліги НФЛ — «Даллас Ковбойз»: його вартість оцінили у 8 млрд доларів, команда лідирує у рейтингу з 2016 року.

Далі у топ-3 — також клуби з НФЛ: «Нью-Інгленд Петріотс» (6,4 млрд дол.) та «Лос-Анджелес Ремс» (6,2 млрд дол.).



Четверту сходинку розділили"Нью-Йорк Янкіс" (бейсбол) та «Нью-Йорк Джайєнтс» (американський футбол) — по 6 млрд дол.



Шостий рядок рейтингу ділять «Нью-Йорк Нікс» (баскетбол) та «Чикаго Берз» (американський футбол) — по 5,8 млрд дол.



На восьмому місці -«Голден Стейт Ворріорз» (баскетбол) та Вашингтон Коммендерз" (американський футбол) — по 5,6 млрд дол.



Замикає топ-10 «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 5,5 млрд дол.



При цьому, жодна команда НХЛ (Національна Хокейна Ліга) чи MLS (професійна футбольна ліга, вищий дивізіон системи футбольних ліг у США та Канаді) не потрапила до топ-50. Вартість найдорожчої команди НХЛ («Нью-Йорк Рейнджерс») оцінюється в 2 млрд дол, а найдорожча команда MLS («Лос-Анджелес») — в 860 млн дол.

«Реал Мадрид» із оцінкою в 5,1 млрд дол йде 13-м, «Барселона» (футбол, баскетбол, гандбол, футзал, хокей) — 15-ю зз оцінкою в 5 млрд дол.

«Манчестер Юнайтед» у рейтингу стоїть 19-м (4,6 млрд дол). Також у рейтингу топ-50 представлено ще п’ять футбольних клубів: «Ліверпуль», «Баварія», «Манчестер Сіті», «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) та «Челсі».

Водночас «Челсі», який пережив цієї весни зміну власника, опустився з 25-го на 50-е місце і оцінюється в 3,1 млрд дол. Крім того, з усіх представлених у рейтингу футбольних клубів подешевшав лише «Челсі» — на 100 млн дол.

Економічна Правда За матеріалами:

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