Bentley готує найдинамічніший Bentayga в історії — Finance.ua
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Bentley готує найдинамічніший Bentayga в історії

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Минулого літа Bentley відмовилася від свого легендарного двигуна W12, але це не означає, що з потужними машинами покінчено. Вже 2 червня компанія представить нову версію позашляховика Bentayga, яка, за словами самої Bentley, стане найшвидшою, найпотужнішою і захоплюючою з усіх, що були раніше.
Замість W12 тепер буде V8 із подвійним турбонаддувом. Він не гібридний, але за потужністю точно не поступається. Точні цифри поки тримають у секреті, але очікується, що машина розганяється до 100 км/год менше, ніж за 3,9 секунди — швидше, ніж попередні версії.
Для порівняння: звичайний Bentayga з V8 набирає сотню за 4,4 секунди, так що нова модель явно стане спритніше. При цьому потужність має перевищити 626 кінських сил — це серйозний приріст.
Зовні автомобіль також зміниться: з’явиться спортивна вихлопна система від Akrapovič, чорні шильдики, агресивний задній дифузор. Плюс — нове налаштування режиму Sport, яке дозволить позашляховику заходити в дрифт.
Це перший раз, коли Bentley робить таку ставку на керованість та драйв у своїх SUV. Новий Bentayga обіцяє бути не просто розкішним, а по-справжньому спортивним та емоційним автомобілем.
За матеріалами:
mmr.ua
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