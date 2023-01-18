Фонд гарантування виставив на аукціон кредити «Промінвестбанку» — Finance.ua
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Фонд гарантування виставив на аукціон кредити «Промінвестбанку»

Фондовий ринок
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У системі Prozorro.Продажі 1 лютого 2023 року відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», який ліквідується Фондом гарантування вкладів.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юрособою — одним із найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для промисловості.
При цьому активи на продаж виставляються уперше.
Зазначається, що заборгованість за договорами на початок грудня 2022 року становила майже 3,9 млрд грн. При цьому у заставу банку передано нерухоме та рухоме майно, майнові права та товари в обороті.
Зокрема:
  • об’єкти нерухомості, що розміщуються у м. Суми, загальною площею понад 25 тис. кв.м., у тому числі — виробничі та адміністративні будівлі, склади, ангар, інженерний корпус тощо;
  • виробниче обладнання, обладнання та устаткування (станки, трансформатори, електропарогенератор тощо);
  • право вимоги грошових коштів за контрактами;
  • готова продукція (блоки компресора, блоки автоматики тощо).
Стартова ціна реалізації лота — 3,87 млрд грн.
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду за посиланням.
У Фонді зауважили, що предметом продажу є право вимоги за кредитними договорами, а не заставне майно.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.
Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім рф або осіб, пов’язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитним договорами.
Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ «Промінвестбанк».
За матеріалами:
Економічна Правда
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