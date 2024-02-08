Фонд гарантування вкладів виставить на продаж активи Златобанку — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів виставить на продаж активи Златобанку Сьогодні 15:18 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів виставить на продаж активи Златобанку

Фонд гарантування об’явив черговий аукціон із продажу пулу активів ПАТ «Златобанк» — заплановано у системі Прозорро. Продажі на 15 лютого. Частина активів, включених до складу лоту №GL3N125446, перебуває в заставі Національного банку України. При цьому деякі контрагенти, а отже і активи, пов’язані між собою та з акціонерами АТ «ЗЛАТОБАНК».

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

До складу лоту GL3N125446 увійшли частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Логістичний Комплекс «Арктика» в розмірі 21.05%; дебіторська заборгованість та права вимоги і майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання і фізичними особами.

Загальна заборгованість за включеними до складу пулу договорами складає понад 16 млрд грн. Забезпеченням за кредитами виступають об'єкти житлової, комерційної нерухомості та земельні ділянки (зокрема квартира, загальною площею 47,9 кв. м в м. Києві, нежитлові приміщення загальною площею 152,00 кв. м в м. Харкові, нежитлові будівлі площею понад 15,5 тис. кв. м в Дніпропетровській обл., та дві земельні ділянки загальною площею 5,96 га в Київській області). А також — повітряні судна: два літаки Боїнг 737−500, 1993 р.в., з двома двигунами типу CFM 56 −3С-1.

Крім того у забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено майнові права на частку в статутному капіталі юридичних осіб, в т. ч. одного з позичальників та фінансова порука.

Детальніша інформація про активи — у публічному паспорті . Повна інформація про активи, включені до складу пулу, забезпечення тощо — доступна для вивчення потенційними інвесторами у віртуальній кімнаті даних

Включені до складу лоту активи до цього вже неодноразово виставлялися на індивідуальні торги, але не знайшли своїх покупців.

Початкова ціна лоту — 1,59 млрд грн. Умови участі у торгах — за посиланням

Активи виставляються на продаж за голландським аукціоном. Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, громадян російської федерації, юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації, або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

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