Фонд гарантування вкладів повідомив, скільки виплатив вкладникам банків, що ліквідуються — Finance.ua
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Фонд гарантування вкладів повідомив, скільки виплатив вкладникам банків, що ліквідуються

Кредит&Депозит
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Дистанційно вкладники отримали гарантованого відшкодування на суму 1 605,6 млн грн, що становить близько 30% від загальної суми виплат.
Про це повідомив Фонд гарантування.
«На загальну суму виплат значною мірою вплинуло запровадження 100% гарантій за вкладами. Після набуття чинності відповідного закону, два банки — „Мегабанк“ та „Січ“ — були визнані неплатоспроможними і перейшли під управління Фонду. Їх вкладникам відшкодовується кошти у розмірі вкладу з нарахованими відсотками. Із загальної суми гарантованих виплат 85% становлять виплати вкладникам „Мегабанку“ та банку „Січ“ (3 739,4 млн грн та 1 205,2 млн грн відповідно)», — підкреслила Наталія Рудуха.

Довідка Finance.ua:

  • За 2022 рік банківські вклади в гривні зросли на 1/5 або майже на 0,2 трлн грн. Зокрема, депозити населення зросли на 30% (137 млрд грн).
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За матеріалами:
Finance.ua
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