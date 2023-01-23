Фонд гарантування вкладів підбив підсумки 2022 року — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів підбив підсумки 2022 року Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів навів ключові показники роботи Фонду у 2022 році.

Чотири банки, передані в управління Фонду

Упродовж 2022 року в управління Фонду було передано чотири банки. Рішення про ліквідацію двох із них — АТ «МР Банк» та ПАТ « Промінвестбанк » — НБУ прийняв уже на другий день повномасштабного вторгнення. Це банки, які мали російський капітал і були дочірніми структурами російських державних банків в Україні.

Ще два банки — АТ « Банк Січ » та АТ «Мегабанк» — були передані в управління Фонду на підставі рішення про їх неплатоспроможність.

На кінець року в управлінні Фонду перебувало 52 банки.

5,8 млрд грн виплаченого відшкодування

Упродовж року Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 млрд грн гарантованого відшкодування. Із них майже 30% — 1,6 млрд грн — було отримано вкладниками дистанційно. Нагадаємо, можливість отримувати відшкодування за вкладами віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів, була надана Фондом з квітня 2022 року.

На сьогодні можливість отримати гарантовані виплати від Фонду дистанційно надають чотири банки-агенти — АТ КБ « ПРИВАТБАНК », АБ «УКРГАЗБАНК», АТ " ПУМБ«, АБ «Південний».

За 12 місяців року, що минув, надходження коштів до банків, що ліквідуються, склали 4,5 млрд грн. Найбільший обсяг надходжень — від реалізації активів та погашення цінних паперів — майже по 1,5 млрд грн.

При цьому аукціони з продажу активів у системі Prozorro.Продажі були відновлені Фондом улітку, коли було поновлено доступ до державних реєстрів. Майже 70% суми успішних аукціонів — від продажу активів ПАТ «Промінвестбанк».

У той же час, надходження від погашення та обслуговування кредитів за рік склали 538 млн грн.

Банківська система та система гарантування вкладів попри все повною мірою виконували свої зобов’язання перед вкладниками, сприяло збереженню довіри до банків. У результаті, залишок коштів на рахунках фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців) упродовж року зростав і станом на кінець року склав понад 1 трлн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.