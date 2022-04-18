Фонд гарантування призупинив продаж активів виведених з ринку банків — Finance.ua
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Фонд гарантування призупинив продаж активів виведених з ринку банків

Вчора 13:36Кредит&Депозит
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Фонд гарантування вкладів фізосіб поки до 1 червня призупинив продаж активів виведених з ринку банків.
Про це в інтерв’ю заявила очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.
«Фонд гарантування працює в штатному режимі. Всі функції виконуються, хіба що крім прийому громадян. Єдине, що ми наразі призупинили, то це продаж активів виведених з ринку банків. Поки що до 1 червня 2022 року», — сказала Рекрут.
"По-перше, ми хочемо побачити, чи існує попит на ці активи, оскільки ми повинні їх продати за найвищу ціну. З огляду на якість тих активів, які залишились, то 1,5 місяці нічого не зіпсують.
По-друге, ми знаємо, що не працюють реєстри і повноцінно оформити угоду фактично неможливо. Тому ми не бачимо для себе потреби зараз робити незрозумілі хаотичні рухи, тим більше, що цього не вимагає ситуація.
Усі дії щодо судово-претензійної роботи ми виконуємо. Тобто, все, що направлено на збереження активів та виконання первинної функції стосовно вкладників та кредиторів", — додала вона.

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За матеріалами: Економічна Правда
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