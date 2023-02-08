Фонд гарантування продав комплекс Промінвестбанку в Конча-Заспі за ₴311 мільйонів — Finance.ua

Фонд гарантування продав комплекс Промінвестбанку в Конча-Заспі за ₴311 мільйонів Сьогодні 17:48 — Казна та Політика

Фонд гарантування продав комплекс Промінвестбанку в Конча-Заспі за ₴311 мільйонів, Фото: ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав комплекс ПАТ « Промінвестбанк » у Конча-Заспі зі зростанням ціни від стартової на 123,5 млн грн — за 311,1 млн грн.

«16 січня у системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон з продажу спецактиву ПАТ „Промінвестбанк“ в елітному передмісті столиці — заміського комплексу із розкішною мебльованою віллою, кількома гостьовими будиночками, СПА-центром, рестораном та готелем на території. Уже на перші торги, які відбувалися за англійською моделлю аукціону, прийшло троє учасників. У результаті: при тому, що на продаж актив виставлявся зі стартовою ціною 187,6 млн грн, переміг учасник, який запропонував ставку у розмірі 311,1 млн грн. Таким чином, конверсія продажу (співвідношення ціни продажу до стартової) сягнула 166%», — йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування повідомляють, що станом на 7 лютого переможець перерахував усю суму за лот та триває підготовка до підписання договору купівлі-продажу.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів в еквіваленті 17 млрд грн з рахунків Промінвестбанку та Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк росії).

Фонд розпочав ліквідацію Промінвестбанку та МР Банку 25 лютого 2022 року на підставі рішень правління Національного банку України про відкликання банківських ліцензій та ліквідацію і відповідних рішень виконавчої дирекції Фонду.

Рішення РНБО «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів» було введено в дію указом Президента України від 11 травня 2022 року.

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