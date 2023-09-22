Фонд енергоефективності розширив дію програми «ВідновиДІМ» — Finance.ua

Фонд енергоефективності розширив дію програми «ВідновиДІМ» Вчора 11:14 — Нерухомість

Фонд енергоефективності розширив дію програми «ВідновиДІМ»

ДУ «Фонд енергоефективності» поширила дію програми «ВідновиДІМ» на територію всієї України, окрім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба установи

«Відтепер Програма „ВідновиДІМ“ діє на всій території України, крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій (зокрема території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси), а також населених пунктів, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування», — йдеться у повідомленні.

Крім того, фонд встановив нові граничні питомі вартості ремонту пошкоджень конструкцій даху/покриття будівлі (крім протиаварійних робіт з відновлення несучої здатності конструкції перекриття верхнього поверху):

1550 грн/м² — ремонт гідроізоляційного покриття даху (м'якої покрівлі);

1800 грн/м² — ремонт скатного покриття;

2100 грн/м² — теплоізоляція перекриття останнього поверху та/або покриття будівлі (мансарди), крім улаштування звукоізоляції між поверхами;

3950 грн/м² — відновлення суміщеного покриття (з утепленням).

Серед документів, які мають подавати ОСББ для участі у програмі, з’явилася копія витягу з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Як повідомлялося, із листопада 2022 року Фонд енергоефективності реалізує програму «ВідновиДІМ», яка передбачає надання компенсації на ремонт багатоквартирних будинків, які зазнали руйнувань через бойові дії, але не потребують капітального відновлення. З моменту запуску програма діяла у чотирьох областях — Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівський.

Укрінформ За матеріалами:

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